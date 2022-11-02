Обновление жилья и льготная ипотека. Кабмин принял стратегию развития строительной отрасли

К концу 2030 года в России планируется ввести не менее 1 млрд кв. м жилья

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года, сообщает в среду пресс-служба правительства.

Среди ее приоритетов - развитие льготных ипотечных программ, цифровизация строительных процессов, сокращение административных процедур, обновление коммунальной инфраструктуры, увеличение строительства жилья. Так, согласно документу, к 2030 году жилой фонд России должен быть обновлен более чем на 20%. Уровень обеспеченности жильем должен вырасти на 5,5 кв. метров на человека - с сегодняшних 27,8 кв. м до 33,3 кв. м.

Всего к концу 2030 года - за десятилетний период - планируется ввести не менее 1 млрд кв. м жилья. "При этом сроки реализации проектов должны значительно сократиться без снижения требований к качеству и безопасности построенных домов", - отметили в кабмине.

Как считают в правительстве, добиться решения этих задач можно в том числе с помощью развития льготных ипотечных программ - они, как и сейчас, должны быть направлены на поддержку семей с детьми и других социальных групп, например молодых специалистов. Кроме того, в стране получит широкое распространение ипотека для строительства частных домов - таких кредитов к 2030 году должно выдаваться не менее 500 тыс. В целом к этому сроку различные ипотечные кредиты должны стать доступны для 60% российских семей.

Отдельное направление развития - оптимизация и перевод в электронный вид большинства административных процедур. Такая работа подразумевает сокращение излишних требований и согласований. В итоге сроки инвестиционно-строительного цикла к 2030 году должны сократиться на 30% по сравнению с показателями 2019 года, а количество предоставляемых документов, сведений и согласований - уменьшиться вдвое.

Развитие ЖКХ

В кабмине указали, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства в стратегии уделено особое внимание развитию инфраструктуры. Так, к 2030 году доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников, должна увеличиться с нынешних 86,5% до 99%. Такого результата можно добиться за счет строительства новых водопроводных сетей в сельской местности, отмечают в правительстве.

Также в стратегии поставлена задача стимулировать внутренний спрос на сжиженный природный газ - он сможет обеспечить энергетическую безопасность территорий, отдаленных от магистральных газовых сетей и до сих пор использующих в качестве топлива мазут и уголь.

"Подготовленная нами Стратегия развития строительства и ЖКХ - это первый документ в отечественной практике такого рода. Его главная особенность заключается в том, что в нем увязаны все направления строительства. Это залог того, что мы получим сбалансированное развитие всей инфраструктуры, ориентированное на человека", - привели в сообщении слова профильного вице-премьера Марата Хуснуллина.

Он отметил, что долгосрочное планирование в строительной сфере - это одна из наиболее эффективных мер поддержки и смежных отраслей. Производители будут понимать, что, когда и в каком объеме потребуется строительной отрасли, добавил вице-премьер.