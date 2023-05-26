В Сургутском районе Югры ликвидировали аварийное жилье, признанное таковым до 2017 года

По словам главы района Андрея Трубецкого, за последние шесть лет было снесено и ликвидировано 160 тыс. кв. м ветхого жилья

БЕЛЫЙ ЯР /Сургутский район/, 26 мая. /ТАСС/. Ликвидация аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, полностью завершена в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в пятницу.

"За последние шесть лет в Сургутском районе объемы строительства жилья увеличились в 3,5 раза. За это время снесено и ликвидировано 160 тыс. кв. м аварийного жилья. Без поддержки автономного округа этого не получилось бы. Полностью ликвидировано жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года", - сказал Трубецкой в ходе стратегической сессии "Пространственное развитие территорий" на форуме "День предпринимателя Сургутского района".

По его словам, за последние пять лет в Сургутском районе в год сносят по 50-60 расселенных домов. Как отмечал на форуме Трубецкой, сейчас в муниципалитете 470 тыс. кв. м аварийного фонда, еще 1 млн кв. м деревянного фонда в течение ближайших 10-15 лет перейдет в такой разряд. На его ликвидацию нужно около 70 млрд рублей.

Сургутский район считается самым крупным районом в Югре по численности населения и объему промышленного производства. Он включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.

О форуме

Форум "День предпринимателя Сургутского района - 2023" проходит в пятницу в городском поселке Белый Яр Югры. Среди задач - обсуждение внедрения регионального инвестстандарта как новой системы поддержки бизнес-проектов, включая его реализацию на территории муниципальных образований, а также поиск новых идей и решений. Мероприятие станет площадкой для обмена лучшими практиками, обсуждения острых вопросов для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Организаторы форума - администрация Сургутского района при поддержке правительства Югры, "Опоры России" и ТАСС.