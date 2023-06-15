В Москве объект культурного наследия выставят на торги по городской программе

Он расположен на Электрозаводской улице

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Объект культурного наследия на улице Электрозаводская в Москве выставят на торги по аренде для размещения гостиницы по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом в интервью ТАСС сообщил на Петербургском международном экономическом форуме министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

С конца 2022 года инвесторы могут принять участие в специальных аукционах на право аренды городской недвижимости для размещения гостиниц по программе "1 рубль за квадратный метр в год".

"С начала 2023 года на торгах были реализованы два таких объекта под размещение гостиниц. Первое здание площадью 288 кв. м на улице Зацепа, д. 27 - договор с инвестором уже подписан, второй объект площадью 474,5 кв. м на улице Мироновской, д. 38 - там подпишем документы в ближайшее время. Еще один объект культурного наследия площадью 255,7 кв. м в Товарищеском переулке, д. 24, стр. 4, выставлен на аукцион, который пройдет 30 июня. В третьем квартале этого года планируем выставить на торги объект культурного наследия в 422, 8 кв. м на улице Электрозаводская, д. 37, стр. 3", - сказал Гаман.

По его словам, эта городская программа дает бизнесу возможность арендовать у столицы объекты нежилого фонда, где нужен капитальный ремонт, и объекты культурного наследия, кроме находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Победители аукционов заключают с городом договор аренды сроком на 20 лет. "Считаю, что потенциал программы высокий, учитывая динамично развивающуюся гостинично-туристическую отрасль и высокий спрос у москвичей и гостей столицы на частные отели среднего ценового сегмента", - подчеркнул министр.