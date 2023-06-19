Мутко не исключил, что ДОМ.РФ станет оператором арктической ипотеки

Генеральный директор организации подчеркнул, что к настоящему моменту решение о запуске этого механизма еще не принято

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ мог бы стать оператором льготной ипотеки под 2% в Арктике, если соответствующий механизм будет запущен. Такое мнение высказал в интервью ТАСС генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"К настоящему моменту решение не принято, но в случае запуска этой меры поддержки мы выступим ее оператором. Возможно, она не будет отдельной программой, а появится возможность расширения "Дальневосточной ипотеки" на эту зону. ДОМ.РФ является оператором ключевых ипотечных программ, поэтому мы наработали необходимые компетенции для реализации мер господдержки", - сказал он.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщал журналистам, что механизм льготной ипотеки под 2% может быть запущен на территории Арктики в течение этого лета.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходил с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступал информационным партнером мероприятия.