В ВТБ заявили, что выдачи ипотеки банками РФ могут превысить 6 трлн рублей в 2023 году

Заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников отметил, что за семь месяцев россияне уже оформили ипотеку на 3,6 трлн рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2023 года могут превысить 6 трлн рублей. По оценке ВТБ, за семь месяцев 2023 года россияне уже оформили ипотеку на 3,6 трлн рублей, что на 15% превышает показатели рекордного 2021 года. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, говорится в пресс-релизе банка.

"В этом году рынок ипотеки развивается рекордно быстрыми темпами, которые уже на 15% превышают результат даже 2021 года. Этому способствуют спрос на вторичное жилье, интерес к частному строительству и реализация госпрограмм, в результате чего объем выданной ипотеки в течение двух-трех ближайших месяцев подберется к результату всего 2022 года. Учитывая традиционный сезонный фактор второго полугодия, мы уверены, что по итогам года объем ипотечных продаж значительно превысит 6 трлн рублей", - прогнозирует Печатников.

Вместе с тем ситуация с просроченной задолженностью остается стабильной, указал банкир. "Мы не наблюдаем "перегрева" рынка, показатели просроченной задолженности остаются в пределах нормы", - пояснил он.

Ранее в очередном выпуске доклада о денежно-кредитной политике Банка России отмечалось, что российский рынок ипотеки по итогам 2023 года может обновить исторический максимум. При этом в 2024-2025 годах прогнозируется плавное замедление кредитования.