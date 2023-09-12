12 сентября, 05:27
Восточный экономический форум

Орешкин призвал рассматривать расширение льготной ипотеки на вторичное жилье точечно

Помощник президента отметил, что в случае с крупными центрами недвижимости "вряд ли стоит говорить" о необходимости расширения ипотечных программ

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Вопросы расширения льготных ипотечных программ на вторичное жилье должны рассматриваться точечно - они допустимы, например, на Дальнем Востоке и в малых городах. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)

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"Надо смотреть точечно. Например, Дальний Восток, мы здесь с вами находимся. Очевидно, что можно донастроить с точки зрения расширения. Малые города тоже можно посмотреть", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости расширения льготной ипотеки на вторичное жилье.

Орешкин отметил, что в случае с крупными центрами недвижимости "вряд ли стоит говорить" о необходимости расширения ипотечных программ.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияОрешкин, Максим СтаниславовичВосточный экономический форум
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