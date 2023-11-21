21 ноября, 17:01

В Астрахани оценить квартиры обрушенной пятиэтажки намерены после кадастровых работ

По словам главы администрации города Олега Полумордвинова, собственники будет вправе получить либо квартиру, либо выкупную рыночную стоимость жилья

АСТРАХАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Процедуру оценки квартир в частично обрушенной пятиэтажке в Астрахани проведут после кадастровых работ на участке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов.

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"Ведем работу по кадастрированию земельного участка под домом - без этого невозможно приступить к процедуре оценки [утраченного имущества]. Работаем по ускоренной процедуре", - написал он.

Полумордвинов добавил, что каждый собственник будет вправе получить либо квартиру, либо выкупную рыночную стоимость своего жилья. Ранее первоочередные выплаты уже получили 115 жильцов пострадавшего дома, которые написали заявления о помощи. Размер выплаты на человека составляет 60 тыс. рублей: 10 тыс. - сумма, положенная при ЧС, а также 50 тыс. рублей, которые выделяются всем попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. После экспертизы власти определят выкупную стоимость жилья. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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