В Астрахани оценить квартиры обрушенной пятиэтажки намерены после кадастровых работ

По словам главы администрации города Олега Полумордвинова, собственники будет вправе получить либо квартиру, либо выкупную рыночную стоимость жилья

АСТРАХАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Процедуру оценки квартир в частично обрушенной пятиэтажке в Астрахани проведут после кадастровых работ на участке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов.

"Ведем работу по кадастрированию земельного участка под домом - без этого невозможно приступить к процедуре оценки [утраченного имущества]. Работаем по ускоренной процедуре", - написал он.

Полумордвинов добавил, что каждый собственник будет вправе получить либо квартиру, либо выкупную рыночную стоимость своего жилья. Ранее первоочередные выплаты уже получили 115 жильцов пострадавшего дома, которые написали заявления о помощи. Размер выплаты на человека составляет 60 тыс. рублей: 10 тыс. - сумма, положенная при ЧС, а также 50 тыс. рублей, которые выделяются всем попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. После экспертизы власти определят выкупную стоимость жилья.