В администрации Астрахани заявили, что частично рухнувший дом подлежит сносу

По заключению экспертов, конструкции обрушившихся третьего и четвертого подъездов находятся в аварийном техническом состоянии

ТАСС, 27 ноября. Частично рухнувший жилой дом в Астрахани подлежит сносу согласно заключению межведомственной комиссии. Принято решение о запрете его эксплуатации, сообщили в городской администрации.

"На очередном заседании межведомственной комиссии было принято решение о запрете эксплуатации жилого дома на площади Вокзальной, 1А. По заключению экспертов, конструкции обрушившихся третьего и четвертого подъездов находятся в аварийном техническом состоянии, присутствует потенциальный риск дальнейшего разрушения. Первый и второй подъезды таких признаков не имеют, однако техническая возможность их восстановления как жилого объекта отсутствует. Комиссия единогласно приняла решение о том, что дом подлежит сносу", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации города, параллельно с межведомственной комиссией продолжает работу комиссия по установлению фактов проживания граждан в данном доме и утраты ими имущества первой необходимости. Так, на данный момент в реестре пострадавших числятся 194 человека. 176 заявлений уже изучены на предмет подтверждения факта проживания в данном доме. По оставшимся 18 идет завершающий этап сбора документов.

"По 77 квартирам из 80, имеющихся в доме, изучены материалы по установлению фактов утраты имущества первой необходимости. Собственники 34 из них признаны полностью утратившими имущество. Жильцы 40 квартир с помощью муниципальных властей и волонтеров вывезли личные вещи, мебель и технику по месту требования или на склад администрации города", - добавляется в сообщении.