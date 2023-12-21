В России около 393 тыс. молодых семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке

Это на 63% больше, чем за аналогичный период 2022 года, отметила вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Льготная ипотека в неполном 2023 году позволила улучшить жилищные условия порядка 393 тыс. российских молодых семей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Продолжаются льготные ипотечные жилищные программы. За 11 месяцев 2023 года при помощи льготной ипотеки улучшили свои жилищные условия порядка 393 тыс. молодых семей. Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала она.

Также около 180 тыс. многодетных семей, как ипотечные заемщики, получили выплату в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

"Вы говорили об этом на прямой линии, в середине следующего года истекает действие семейной ипотеки, и вот эти выплаты по 450 тыс. на ее погашение при рождении третьего и последующего детей, и учитывая их высокую социальную востребованность, мы сейчас по вашему поручению ведем работу по продлению и одновременно планируем дополнительно оценить эффективность действующей модели семейной ипотеки и выплаты в 450 тыс. с точки зрения ее влияния на рождаемость. И при необходимости внести предложения по изменению условий предоставления", - сказала Голикова, обратившись к президенту России Владимиру Путину.

В новость внесена правка (16:43 мск) - уточняется число семей, улучшивших жилищные условия.