Хуснуллин заявил, что рост ипотеки в РФ по итогам года превысит 4 трлн рублей

По словам вице-премьера, уже выдали 2 млн кредитов на 7,8 трлн рублей, что в 1,5 раза выше показателей 2022 года

МОСКВА, 21 декабря /ТАСС/. Рост ипотеки в Российской Федерации по итогам текущего года превысит 4 трлн рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента РФ Владимира Путина.

"В этом году колоссальный прирост ипотечного портфеля - более чем на 4 трлн рублей", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что к этому моменту было выдано 2 млн кредитов на 7,8 трлн рублей, что в 1,5 раза выше показателей 2022 года. За счет этих средств свои жилищные условия улучшили почти 4 млн россиян.