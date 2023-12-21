В Архангельской области за две недели одобрили 1,5 тыс. заявок арктической ипотеки

По мнению главы региона Александра Цыбульского, это один из наиболее востребованных инструментов кредитования физлиц

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Около 1,5 тыс.заявок на арктическую ипотеку одобрили клиентам банков в Архангельской области с момента старта льготной программы. Всего подали более 2 тыс. заявок, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Александр Цыбульский в рамках Дня Архангельской области на международной выставке-форуме "Россия".

"Я могу сказать статистику. За две недели работы этого инструмента в банки наши, которые работают с арктической ипотекой, поступило больше 2 тыс. заявок из которых порядка 1,5 тыс. уже одобрено", - сказал он.

Цыбульский добавил, что считает арктическую ипотеку одним из самых востребованных инструментов кредитования физических лиц. По его словам, на эти средства молодая семья может позволить себе улучшить жилищные условия.

Решение правительства России о начале выдачи арктической ипотеки вступило в силу 8 декабря. Льготной программой могут воспользоваться педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне России не менее пяти лет, молодые супруги и одинокие родители, воспитывающие ребенка, а также некоторые другие категории граждан. Они могут взять кредит под 2% на сумму до 9 млн рублей.

День Архангельской области на выставке-форуме "Россия" проходит 21 декабря. В программу мероприятий вошли презентация промышленного и туристического потенциала области, северных блюд, автограф-сессия космонавта Ивана Вагнера и различные мастер-классы. Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

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