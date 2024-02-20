Под Мурманском начнется строительство ЖК группы компаний "Самолет"

Сумма инвестиций составила 9 млрд рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Строительство жилого комплекса на 2 тыс. жителей от группы компаний "Самолет" в городе Кола под Мурманском начнется уже в этом году. Об этом ТАСС сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на выставке-форуме "Россия".

"Идет отработка всей необходимой документации, юридической в том числе, и коллеги планируют в этом году уже активно развернуть строительство", - сказал он.

Соглашение между правительством Мурманской области и застройщиком, группой "Самолет", было заключено на международной выставке-форуме "Россия" в декабре 2023 года. Речь идет о строительстве жилья площадью 90 тыс. кв. м, рассчитанного на 2 тыс. жителей. Сумма инвестиций составила 9 млрд рублей. По словам Чибиса, планируется свободная продажа квартир.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

О компании

Группа компаний "Самолет" входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает первое место в Московской области по объемам текущего строительства и второе место в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер SMLT). В настоящий момент "Самолет" возводит более 3,6 млн кв. м жилья.