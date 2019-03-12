Комитет Совфеда по законодательству рекомендовал палате отклонить закон о хостелах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате отклонить закон о запрете хостелов в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Без хостелов в квартирах: что изменится после запрета на гостиницы в жилых домах

Как пояснили в комитете, который является соисполнителем по данному закону, соответствующее решение было направлено в профильный комитет СФ по региональной политике.

"Принято решение рекомендовать палате создать согласительную комиссию для доработки документа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается в заключении комитета, "законом не устанавливается порядок вступления его в силу". Поэтому в соответствии с законодательством он вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. "Комитет указывает, что 10-дневный срок вступления в силу закона влечет за собой ограничение прав собственников жилых помещений, используемых для предоставления гостиничных услуг или услуг по временному размещению лиц. Дальнейшее использование ими таких помещений предполагает осуществления ряда технически сложных, дорогостоящих и длительных по времени процессов", - говорится в документе.

Согласно тексту закона, принятого на прошлой неделе Госдумой, жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Речь идет не только о гостиницах, но и хостелах. Представители фракций Госдумы неоднократно указывали на то, что им поступают жалобы от избирателей.

Согласно действующему законодательству, организовывать гостиницы или хостелы можно в помещениях, выведенных из жилого фонда. Кроме того, комнаты должны быть звукоизолированы, собственник обязан установить пожарную сигнализацию, охранную систему, предусмотреть уборку номеров. Действующие нормы не запрещают делать это с квартирами, расположенными на первых этажах, или над нежилыми помещениями.