Дополнительный подземный этаж построили при реконструкции Политехнического музея в Москве

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Елена Рузлева/. Дополнительный подземный этаж появился у Политехнического музея в Москве в процессе реконструкции, все строительные работы в этих помещениях уже завершены, и в среду их впервые показали журналистам.

"Мы сейчас находимся в самой низкой точке музея, буквально полтора года назад здесь была просто земля. На сегодня строительные работы здесь полностью завершили, сформирован новый подземный этаж", - рассказывает журналистам руководитель строительного подразделения ДОМ.РФ Ираклий Колбая.

По словам представителя ДОМ.РФ, создание нового подземного этажа стало самым сложным технологическим процессом при реконструкции здания. На выполнение работ ушло почти полтора года и более 800 млн рублей. Все работы, включая подъем грунта, формирование металлических конструкций и заливку монолита, выполнялись вручную из-за особенностей исторического здания. Фундамент пришлось дополнительно укреплять, чтобы повысить устойчивость музея.

Из-под здания было поднято около 30 тыс. кубических метров грунта: в результате рабочим открылись старые подвальные помещения и пространство, в котором в итоге был создан дополнительный подземный этаж для инженерных коммуникаций. Здание Политеха было построено в конце XIX века, это событие было приурочено к 200-летию со дня рождения Петра I. В инженерном плане к началу XXI века оно полностью устарело: здесь не было систем вентиляции и центрального отопления. Чтобы обеспечить музей современными инженерными сетями потребовалось много места, коммуникации займут весь подземный этаж, а также дополнительные помещения в северном и южном крыльях здания.

"Мы строим один из самых современных музеев в мире, поэтому инженерное обеспечение этого здания будет отвечать всем необходимым требованиям. Для того, чтобы выполнить эту задачу мы создали от 5 до 6 тыс. кв. м дополнительных площадей в здании Политехнического музея. Все они будут использоваться для разводки и установки инженерного оборудования", - сказал Колбая.

Выставочных площадей станет больше

Перенос всех инженерных систем в отдельные помещения позволит увеличить площадь, отданную под экспозицию и лектории. Генеральный директор музея Юлия Шахновская рассказала журналистам, что принцип "музея для людей, а не для предметов" стал основным при разработке проекта реконструкции. До реконструкции выставочные площади занимали 3,5 тыс. кв. м, теперь они увеличатся более чем втрое, до 12,5 тыс. Половина здания раньше была приспособлена для хранения предметов, в обновленном музее более 80% здания будет открыто для посетителей.

"Мы вернулись к концепции отцов-основателей, которые придумывали это пространство как просветительский центр. Большая часть пространств - 13 тыс. кв. м, будет отдана под постоянные и временные выставки, около 10 тыс. кв. м займут образовательные площади, включая большую аудиторию и несколько лекционных залов, а также публичные лаборатории. Будет огромное количество публичных коммуникационных площадей, в том числе зоны отдыха, при этом не будет никаких коммерческих площадей, но будет ресторан, музейное кафе и музейный магазин", - сказала она.

Но это не все - Политехнический музей после окончания работ станет не только современным выставочным и просветительским пространством, но и знаковой для города общественной территорией. Часть подземелий музея превратятся в пешеходную галерею, через которую будет пролегать пешеходный маршрут от Зарядья до Лубянки. В галерее тоже будут выставлять экспонаты музея, чтобы прохожие могли составить представление о коллекции и заглянуть на выставку.

Пространство вокруг музея тоже преобразилось: территория после окончания реставрации станет музейным парком. Открытая часть музея разместится во внутреннем северном дворе, где фасады здания соединят стеклянным куполом. В перспективе это пространство станет местом проведения различных мероприятий, но пока главная задача - технически грамотно все построить.

"Купол будет полностью алюминиевым, из сплавов, которые применяются в авиации. Почему алюминий? Потому что стальная конструкция слишком тяжела для этого здания. В стенах здания мы делаем сердечники, которые "завязываются" на фундаментную плиту и поднимаются на самый верх. Там будет отлит фундаментный пояс под светопрозрачную конструкцию, потому что у нас нет никакой возможности нагружать стены здания", - поясняет Колбая.

Чтобы найти подходящее инженерное решение, потребовалось около полугода, продолжает подрядчик. Рассматривалось множество вариантов, в итоге наиболее подходящий был найден у российских инженеров в Новосибирске. "Мы, наверное, будем вторыми или третьими в России, кто соберет такую конструкцию, не используя иностранных материалов", - отметил эксперт.

Исторический облик и доступность

Здание музея относится к памятникам культуры, а потому к работам по реставрации предъявляются особые требования. Каждый шаг строителей и реставраторов контролируется департаментом культурного наследия Москвы. Колбая отмечает, что во время реставрации центральной части музея приходится вручную очищать миллиметр за миллиметром краску и штукатурку, чтобы "пробиться" к историческому слою. Для восстановления декоративных элементов в здании пришлось организовать производство, которое позволяет вернуть первоначальный вид различным архитектурным элементам, а при невозможности это сделать - изготовить гипсовый аналог прямо на месте.

Все интерьеры музея будут воссозданы в их первозданном виде, но с применением современных технологий. Так, например, окна будут полностью повторять исторические оригиналы, при этом стеклопакеты будут полностью соответствовать современным требованиям шумоизоляции и не будут пропускать ультрафиолет.

Отдельные исторические помещения прежде никогда не открывались для посещения. Например, чердак центральной части здания, где, как шутит директор музея, единственными посетителями раньше были только голуби. После реконструкции эта часть станет местом проведения временных выставок.

Сроки открытия

Сейчас реконструкция Политеха идет практически в круглосуточном режиме, во всех помещениях и снаружи ежедневно работают около 1 тыс. специалистов. По словам подрядчика, работы по реконструкции и реставрации выполнены примерно на 45%. Первые результаты москвичи смогут увидеть уже осенью 2019 года.

"В сентябре текущего года, ко Дню города, мы откроем фасады и внешнюю часть, и, таким образом, это станет частью городской территории", - сказала Шахновская.

Все строительные и монтажные работы планируется завершить к ноябрю 2020 года, так что в конце следующего года музей примет первых посетителей. Ежегодно музей будет принимать до 2 млн человек.

"С сентября 2017 года подрядная организация, которая занимается реконструкцией и реставрацией Политеха, входит в состав ДОМ.РФ, что является дополнительной гарантией того, что все работы будут выполнены в установленный срок", - заверил Колбая.

Как велась реставрация музея

В 2010 году президент России Владимир Путин поручил создать на базе Политехнического музея - Музей науки. Был объявлен международный конкурс концепций реконструкции, его выиграл японский архитектор Джунья Ишигами в 2011 году. В 2010 году был создан попечительский совет Политехнического музея, в состав которого вошли представители органов государственной власти, образовательных учреждений и коммерческих структур. Председателем совета является председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Реставрация и реконструкция начались в 2013 году, а экспонаты музея переехали на другие площадки. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок их окончания был перенесен на 2020 год. Реставрация Политеха финансируется из бюджета, на эти цели заложено более 13 млрд рублей.