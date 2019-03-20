Более 10% дольщиков красноярского застройщика "Реставрация" обратились за правовой помощью

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Более 10% дольщиков обанкротившегося красноярского застройщика "Реставрация" обратились за безвозмездной правовой помощью Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, следует из сообщения фонда в среду.

"С 1 марта Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства оказывает безвозмездную правовую помощь дольщикам, пострадавшим от мошеннических действий красноярского застройщика-банкрота. На сегодня услугами юристов воспользовались более 160 человек", - рассказали в фонде. Как сообщалось, всего у компании осталось 1,5 тыс. дольщиков.

Ранее сообщалось, что 15 марта завершился прием заявлений от дольщиков СК "Реставрация" о включении в реестр требований передачи жилых помещений. Всего заявления направили более 1,4 тыс. человек, или 97% участников долевого строительства. Эта процедура является обязательной при банкротстве застройщика для восстановления прав дольщиков. В более чем 30% случаев требования дольщиков были включены в реестр в полном объеме, в 51% - включены с задолженностью по оплате, поскольку застройщик не предоставил корректно оформленных платежных документов. В 18% случаев гражданам было отказано во включении в реестр, однако они смогут восстановить права в Арбитражном суде в рамках дела о банкротстве.

"Юристы Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства оказывают гражданам помощь в подготовке исковых заявлений и представлении интересов в суде", - рассказали в фонде.

СК "Реставрация" была признана банкротом 5 декабря 2018 года по заявлению Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, конкурсным управляющим был назначен Борис Латышев. Основанием для заявления стали итоги проверки, которые выявили признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества застройщика. Аудит финансово-хозяйственной деятельности проводили компании "Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги", "ЭсАрДжи- Консалтинг" и "НЭО Центр" по поручению Минстроя РФ. По данным фонда, "Реставрация" не достроила 10 домов, на их завершение потребуется более 5,4 млрд рублей.