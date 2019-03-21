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Госдума поддержала создание согласительной комиссии по закону о хостелах

Ее сопредседателем станет глава думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла постановление о формировании согласительной комиссии для доработки ранее отклоненного Советом Федерации закона о запрете хостелов и гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов.

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Верхняя палата на заседании 13 марта отклонила данный документ, ранее поддержанный всеми фракциями Госдумы. Он предусматривает запрет на оказание гостиничных услуг в жилых многоквартирных домах. Для организации в них хостела помещение нужно перевести в нежилой фонд, приведя его в соответствие с установленными нормами, в частности, установив шумоизоляцию и пожарную сигнализацию. При этом нежилое помещение не может располагаться над жилым за исключением чердака.

Как отметила спикер СФ Валентина Матвиенко, сенаторы поддерживают концепцию закона, но предлагают перенести дату его вступления в силу на 1 января 2020 года с целью создания переходного периода для бизнеса. Фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" выступили за то, чтобы преодолеть вето СФ. Депутаты от "Единой России" в свою очередь согласились обсудить отсрочку вступления закона в силу, но не до 1 января будущего года, а до 1 июля текущего.

Сопредседателем комиссии станет глава думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (фракция "Справедливая Россия"). В нее также войдут единороссы: первый замглавы комитета по ЖКХ Сергей Пахомов, депутаты Илья Осипов, Николай Гончар и Владимир Кононов.

Как отметила Хованская в ходе заседания палаты, предлагается "установить срок работы в составе согласительной комиссии избранных в нее депутатов Госдумы до 29 марта". "То есть, следующая неделя - это будет единственная возможность или договориться, или принять иное решение", - добавила она. Ранее Хованская на заседании комитета настаивала на том, что вето СФ нужно преодолеть.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияГончар, Николай НиколаевичХованская, Галина ПетровнаОсипов, Илья ВладимировичПахомов, Сергей АлександровичКононов, Владимир Михайлович
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