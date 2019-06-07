Более 60 запросов на достройку без эскроу поступило властям Москвы за неделю

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Москомстройинвест получил за неделю свыше 60 обращений от застройщиков на достройку зданий без использования счетов эскроу после 1 июля 2019 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"С 31 мая по 6 июня 2019 года в Москомстройинвест поступило 61 заявление о завершении строительства объекта без открытия эскроу-счета. Заявления подали крупнейшие девелоперы Москвы - группы компаний ПИК, "Инград", "Донстрой" и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявления застройщиков проверяют эксперты Москомстройинвеста совместно со специалистами Мосгосстройнадзора и Росреестра. По итогам будут выданы заключения о соответствии критериям, срок рассмотрения обращений - 15 дней. Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводятся в сообщении, все заинтересованные лица смогут ознакомиться с перечнем застройщиков, а также узнать, какие объекты разрешено достраивать без эскроу на сайте Единой информационной системы жилищного строительства.

Ранее сообщалось, что первый в столице запрос на разрешение достройки жилого дома без использования счетов эскроу касался проекта по адресу Кутузовский проспект, 12, который реализует девелоперская компания Capital Group, компанией-застройщиком является ООО "Нова-Лайт".

В мае сообщалось, что с 3 июня 2019 года Москомстройинвест начнет выдавать заключения, которые позволяют застройщикам привлекать денежные средства дольщиков без использования счетов эскроу. Заключения будут выдаваться в соответствии с ранее поданными заявлениями

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля на работу по эскроу должны перейти все строящиеся проекты, за исключением тех, что соответствуют утвержденным правительством РФ критериям. Критерии строительной готовности установлены на уровне 30%, объема привлеченных средств дольщиков - на уровне 10%. Для проектов в рамках договоров о развитии застроенной территории или комплексного освоения территории степень готовности составляет 15%, и 6% - для системообразующих предприятий с объемом текущего строительства 4 млн кв. м на территории минимум четырех регионов.