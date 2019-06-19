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ЦБ предложил банкам не взимать долг с граждан, потерявших жилье из-за невыплат по ипотеке

Банк России рекомендует использовать такую меру, даже если остается задолженность после реализации заложенной недвижимости на торгах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России предложил ипотечным кредиторам рассмотреть возможность прекращения взыскания оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья в связи с неисполнением обязательств по ипотечному кредиту. Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора.

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ЦБ рекомендует использовать такую меру по прекращению взыскания даже несмотря на отсутствие всех обстоятельств, с которыми федеральный закон "Об ипотеке" связывает полное прекращение обеспеченных ипотекой обязательств.

В материалах ЦБ поясняется, что остаток задолженности после реализации заложенной недвижимости на торгах может образоваться в том случае, если цена квартиры или дома не покрывает всего долга по кредиту или займу.

В документе Банк России обращает внимание на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков. Кроме того, по мнению регулятора, "интересам потребителей в гораздо большей степени отвечало бы полное прекращение долга во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращено взыскание".

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