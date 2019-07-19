Путин: эксперты предсказывают снижение ставок по ипотеке ниже 10% во второй половине года

МАГНИТОГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Специалисты ожидают снижение ставки ипотечного кредитования до уровня ниже 10% во второй половине 2019 года. Об этом заявил в ходе общения с рабочими Магнитогорского металлургического комбината президент России Владимир Путин.

"Сейчас, вот, Центробанк снизил ключевую ставку и сразу [ставка] по ипотеке немножко пошла вниз. Сейчас там где-то 10 с небольшим [процентов], но, по экспертным оценкам, во второй половине этого года [ставки] должны опуститься ниже 10%", - заявил Путин.

Президент отметил, что сейчас примерно 45% российских семей пытаются улучшить жилищные условия, в том числе при помощи такого инструмента, как ипотека. "У Центрального банка, у правительства есть задача уйти по ипотечному кредитованию на ставку ниже восьми процентов", - добавил глава государства. Он подчеркнул, что ситуация в этой сфере зависит от многих причин, включая макроэкономические показатели.