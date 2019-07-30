Российские банки заявили о планах удешевить ипотеку после понижения ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Экономисты прогнозируют продолжение тренда на снижение ключевой ставки Банка России, который на заседании 26 июля снизил ее второй раз подряд, на этот раз до 7,25% годовых, и ожидают в 2019 году еще как минимум одного снижения главного финансового индикатора. Такие прогнозы и политика регулятора вселили оптимизм в опрошенные ТАСС российские банки, которые также готовы продолжать снижать ставки по кредитам и в первую очередь по ипотеке, хотя и удешевлять вклады для населения тоже намерены.

"Банк России на следующем заседании в начале сентября вновь примет решение о снижении ключевой ставки. У регулятора есть все основания для принятия такого решения - месячная инфляция последнее время держится на низком уровне, курс национальной валюты и цены на нефть стабильны. Устойчивая тенденция снижения ключевой ставки положительно скажется на кредитной активности банков", - считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

По мнению аналитика банка "Хоум Кредит" Станислава Дужинского, напрямую шаг регулятора вряд ли окажет немедленное влияние на кредитные и депозитные ставки банков, т. к. они устанавливаются на основе анализа целой совокупности факторов, но это будет позитивный сигнал рынку.

Ипотека будет дешеветь

Российские банки подтвердили ТАСС намерение снижать ставки в ближайшей перспективе, и в первую очередь снижение коснется ипотечных кредитов. "ВТБ готов к новому раунду снижения ставок по кредитам, в том числе ипотеке. Изменение ценовых параметров по вкладам мы провели еще в начале прошлой недели", - сообщила пресс-служба госбанка. О планах скорого снижения ставок по ипотеке также сообщили в МКБ, Райффайзенбанке, "Росбанк Дом".

Ряд кредитных организаций провел снижение ставок в преддверии заседания совета директоров Банка России, готовясь к смягчению денежно-кредитной политики. "Наши ставки по ипотеке недавно были снижены. Что касается кредитов наличными, мы следим за реакцией на рынке и готовы оперативно отреагировать на ситуацию. Корректировка ставок возможна, но ее размер и сроки будут определены позднее", - сообщили ТАСС в пресс-служба банка "ФК Открытие".

Банки также подтвердили планы понижать ставки по другим кредитным продуктам. "В настоящий момент РНКБ планирует отслеживать ситуацию на финансовом рынке и не исключает возможность дальнейшего снижения ставок по ряду кредитных продуктов", - сообщила пресс-служба крымского банка, отметив при этом, что кредитная организация в ближайшее время не планирует изменение ставок по депозитам.

Ставки по вкладам пойдут вниз

В Промсвязьбанке, напротив, сообщили о скором изменении ставок по вкладам. "Мы рассматриваем возможность снижения ставок по вкладам в ближайшие 2 недели", - сообщила пресс-служба кредитной организации.

В ближайшее время корректировку и депозитных, и кредитных ставок проведет и Совкомбанк. "Мы планируем скорректировать кредитные и депозитные ставки в течение августа", - сообщили в банке.

В Ситибанке отметили, что текущие ставки по вкладам уже отражают произошедшие корректировки стоимости ресурсов на финансовых рынках вследствие изменения ключевой ставки 26 июля и последних прогнозов по динамике ставки ФРС.

"Дальнейшая динамика ставок до конца 2019 года будет также зависеть от фактического изменения ключевой ставки на последующих заседаниях совета директоров Банка России [запланировано еще 3 заседания до конца 2019 года] и новых вводных по монетарной политике ФРС. Эти факторы являются определяющими для стоимости денег на финансовых рынках, что определяет динамику ставок срочных вкладов, предлагаемых банками", - отметил представитель пресс-службы банка.