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Средняя ставка по ипотеке в России в июне снизилась до 10,28%

В июне было выдано 96 312 ипотечных кредитов
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 июля 2019 года снизилась на 0,25 п.п. - до 10,28% годовых, следует из статистики Банка России, опубликованной на его официальном сайте во вторник.

В документе указано, что всего в июне было выдано 96 312 ипотечных кредитов на общую сумму 214,8 млрд рублей. Всего с начала года банки выдали россиянам 1,3 трлн рублей по жилищным кредитам. Совокупный ипотечный портфель достиг показателя 6,978 трлн рублей.

На первичном рынке средневзвешенная ипотечная ставка на 1 июля составила 9,82%, что на 0,22 п.п. ниже показателя на 1 июня. Всего жителям РФ было выдано в июне 27 тыс. кредитов на новостройки на общую сумму 72,967 млрд рублей.

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