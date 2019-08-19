В Арыси основные восстановительные работы завершили более чем в 7 тыс. домов

НУР-СУЛТАН, 19 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана завершили основные восстановительные работы более чем в 7 тыс. домов в Арыси, где в июне произошел пожар на складе боеприпасов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"К 19 августа в 7034 домах в Арыси завершились основные восстановительные работы. В 751 из них ведется косметический ремонт. Также были сданы 56 социальных объектов: 50 объектов образования, четыре - здравоохранения, два - спорта", - отмечается в сообщении.

В городе продолжают работать 7,5 тыс. строителей. На сегодняшний день на месте 33 аварийных саманных жилищ они возвели кирпичные дома. Согласно заключению экспертов, сносу подлежали 455 объектов индивидуального жилищного строительства, сейчас на них ведутся восстановительные работы. Между тем ремонтные работы еще не начались в 34 домах по причине несогласия собственников. Спорные вопросы отрабатываются представителями местной власти. Всего в Арыси насчитывается 8637 домов, ремонт требовался в 7166 из них.

24 июня на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с Арысью, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли четыре человека. Всех жителей эвакуировали в близлежащие населенные пункты. Многие здания в городе серьезно пострадали. 28 июня жителям разрешили вернуться в свои дома, были начаты восстановительные работы. Население города составляет около 45 тыс. человек.