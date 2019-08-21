Москомархитектура: градостроительные документы на спорный ЖК у Внуково оформлены законно

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Градостроительная документация на ЖК "Филатов луг", который стал предметом судебного разбирательства с Росавиацией из-за соседства с аэропортом Внуково, оформлена в рамках закона, сообщила ТАСС в среду председатель Москомархитектуры Юлиана Княжеская.

В апреле 2019 года Росавиация направила письмо об аннулировании согласования строительства ЖК "Филатов Луг" из-за влияния объекта на безопасность полетов. Рассмотрение иска об аннулировании этого решения к авиационному ведомству (от ООО "Молин Групп" - заказчика ГК "Инград") в Арбитражном суде Московской области назначено на 27 августа.

"Вся градостроительная документация "Филатовым лугом" была получена в установленном порядке. Они получили градостроительный план земельного участка, в котором было написано, что они попали в приаэродромную территорию и, соответственно, им предписывалось сделать все необходимые мероприятия в части согласования высотных отметок с Росавиацией и аэропортом Внуково. Они это сделали. То, что подошло дальше - когда Росавиация отозвала свое согласование на размещение этого объекта - не лежит в области нашей компетенции, это взаимоотношения между Росавиацией и застройщиком", - сказала Княжевская.

ЖК "Филатов луг" представляет собой многоэтажный жилой комплекс. Согласно проектной документации, высота корпусов составляет от 12 до 22 этажей. Согласование строительства ЖК в марте 2017 года было получено от межрегионального территориального управления воздушного транспорта центральных районов Росавиации, такая процедура потребовалась, поскольку объект находится вблизи аэропорта Внуково.

По данным ГК "Инград", в настоящее время на 80% квартир заключены договоры участия в долевом строительстве. Идет благоустройство территории, завершается отделка первых четырех домов. Жилой квартал планируется к сдаче в установленные сроки. Во вторник в столичном Росреестра ТАСС сообщали, что регистрационные действия по договорам долевого участия на время судебного разбирательства приостановлены.