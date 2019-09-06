Мутко назвал 1 октября дедлайном для застройщиков, которые не перейдут на эскроу

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские застройщики, которые намерены продолжить работу по прежним правилам долевого строительства, должны подтвердить соответствие своих проектов критериям строительной готовности и привлеченных средств дольщиков до 1 октября. Об этом на совещании с представителями Минстроя и ДОМ.РФ в пятницу сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

"1 октября опускается этот шлагбаум, кто не успеет показать соответствие критериям должен идти на эскроу", - сказал Мутко.

22 апреля 2019 года правительство утвердило критерии, соответствие которым позволяет строящимся жилым проектам не переходить на работу по эскроу. Согласно документу, не переходить на новую систему финансирования могут проекты, строительная готовность которых составляет не менее 30%, а объем привлеченных средств по договорам участия в долевом строительстве составляет 10% и более.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.