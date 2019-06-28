Новая система покупки жилья. Как будут работать счета эскроу

В схеме с долевым строительством все просто: депонент — это покупатель квартиры, бенефициар — застройщик, эскроу-агент — банк. Граждане передают средства в кредитную организацию. И та их депонирует (замораживает) на счетах эскроу, пока застройщик не выполнит условие договора — сдаст дом и выдаст первые ключи. Только после этого он получит доступ к деньгам покупателей. Даже если есть претензии, например, по качеству отделки квартиры конкретного покупателя, и он не хочет ее принимать, деньги все равно уйдут застройщику.

То есть для граждан на первый взгляд мало что меняется. Они так же, как и раньше, оплачивают квартиру и через год-два получают ключи. Эксперты тем не менее все-таки рекомендуют не расслабляться и при поиске жилья обращать внимание на историю предыдущих проектов компании и их финансирования и на готовность выбранного объекта.

Но документов теперь точно придется подписывать больше.