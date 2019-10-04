Кабмин одобрил законопроект о мерах поддержки при расселении аварийного жилья

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Правительство России одобрило и рекомендовало внести в Госдуму законопроект о критериях признания домов аварийными и дополнительных мерах поддержки собственников при расселении. Об этом говорится в решениях, опубликованных на сайте кабмина по итогам заседания.

"Законопроект предусматривает изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации в части оснований, порядка и критериев признания многоквартирного дома аварийным, установление особого порядка определения возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, право органов государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливать собственникам жилых помещений иные (дополнительные) меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями при переселении из аварийного жилья", - говорится в сообщении.

Помимо этого, законопроект предусматривает внесение поправок в закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ. Отмечается, что законопроект разработан "во исполнение поручения президента России в целях создания новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав".

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев 3 октября сообщил, что застройщикам, расселяющим аварийное жилье, могут предоставляться субсидии за счет региональных программ по расселению, софинансируемых через Фонд ЖКХ. Министр сказал, что соответствующий закон может быть принят до нового года.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья - 530,9 тыс. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. При этом планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия ветхих домов. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.