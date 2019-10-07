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Мутко сообщил, что почти все субъекты РФ активно работают с эскроу

По новой системе активно работают около 15 банков, при этом 95 банков получили право работать с застройщиками, отметил вице-премьер

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Почти все регионы Российской Федерации активно работают по новой модели жилищного строительства с привлечением счетов эскроу. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании президиума фракции "Единая Россия".

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"Сегодня, за исключением восьми субъектов федерации, все субъекты перешли на новую модель финансирования. В соответствии с проектными декларациями в банках открыто финансирование на 797 проектов. Это 19,9 млн кв. м жилой площади", - сказал он.

Мутко уточнил, что по новой системе активно работают около 15 банков, при этом 95 банков получили право работать с застройщиками. "Практически только три субьекта - Крым, Севастополь, Ингушетия - имеют два банка, работающих с эскроу. Остальные - три и более", - отметил он.

Мутко подчеркнул, что переход на новую модель прошел гладко, механизм заработал. "Несмотря на сложность перехода в целом мы видим, что удается удерживать рынок и ввод жилья", - сказал вице-премьер.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.

Теги
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