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Обманутые дольщики в Ивановской области получили квартиры после пяти лет ожидания

Для достройки дома власти региона привлекли инвестора - ГК "Центр строительных услуг", также средства на завершение работ вложили сами дольщики

ТАСС, 14 октября. Первый в 2019 году дом-долгострой ввели в эксплуатацию в Иванове. Дольщики получили свои квартиры после пяти лет ожидания, сообщили в понедельник ТАСС в департаменте строительства и архитектуры Ивановской области.

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"В Иванове на улице Окуловой, 73 в микрорайоне Гринвиль-парк сдан в эксплуатацию многоквартирный дом из числа долгостроев. Число договоров долевого участия в нем составляло 85", - сказала собеседница агентства.

Строительство проблемного дома началось 2011 году, застройщиком выступала компания "ИСК "Ивспецгарант", которая должна была ввести объект в эксплуатацию до конца 2014 года, однако сроки все время отодвигались. В 2016 году строительство дома остановили, а спустя год суд признал застройщика банкротом.

"Для завершения строительства дома правительством Ивановской области был привлечен инвестор - ГК "Центр строительных услуг", который частично профинансировал работы. Дополнительно средства на достройку по итогам общего собрания внесли и сами участники долевого строительства", - уточнили в департаменте.

В 2019 году создан Фонд Ивановской области по защите прав граждан-участников долевого строительства. Новая структура занимается урегулированием проблемных вопросов с застройщиками и дольщиками, а также достройкой долгостроев. В регионе в план-график включено девять объектов незавершенного строительства.

Теги
РоссияИвановская область
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