В Бурятии выполнили план на 2019 год по расселению людей из аварийного жилья

УЛАН-УДЭ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Бурятии выполнили план на 2019 год по расселению граждан из аварийного жилья, расселено 60 человек. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николай Рузавин.

На прошлой неделе в ежеквартальном информационном бюллетене Фонда ЖКХ опубликована информация о реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Показатели расселения аварийного жилья в 2019 году досрочно выполнили 25 регионов России.

"В 2019 году 60 граждан из 1,4 тыс. кв. м аварийного жилого фонда расселены. На сегодня фактически показатели все выполнены, люди получили выкупную стоимость", - сказал Рузавин.

В пресс-службе Минстроя ТАСС пояснили, что такое количество жителей - 60 - в 2019 году было запланировано расселить с учетом суммы, выделенной из федерального бюджета. Всего на расселение этих людей было израсходовано более 35 млн рублей, большая часть из них поступила из федерального бюджета, также осуществлялось софинансирование из республиканского и местного бюджетов. Всего до конца 2020 года по первому этапу, дополнительно к этим 60, планируется расселить еще 238 человек.

Также в 2020 году, по данным Минстроя Бурятии, будут расселены еще 326 человек в рамках уже второго этапа, то есть всего в следующем году в программу попадут 564 человека. "На 2020 год запланировано 470 млн рублей на реализацию программы ["Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"], - уточнили в министерстве.

Всего, по словам Рузавина, площадь непригодного для проживания жилого фонда в республике составляет 96,6 тыс. кв. м, в них проживают почти 7 тыс. человек. "В целом для ликвидации аварийного жилья потребуется порядка 4,4 млрд рублей, из которых 4,3 млрд - средства федерального бюджета", - уточнил он. Чиновник отметил, что для людей, участвующих в программе, жилье либо выкупается, либо строится новое. Пока в программе участвуют город Улан-Удэ, Джидинский, Закаменский и Прибайкальский районы, в 2020 году в программу войдет Кабанский район.

В новость внесены изменения (11:28 мск) - по просьбе пресс-службы Минстроя Бурятии цитата спикера в третьем абзаце передается в новой редакции, правильно - 1,4 тыс. кв. м.