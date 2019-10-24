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Эксперт: цифровые технологии укрепили позиции стройотрасли РФ в рейтинге Doing Business

По критерию "выдача разрешений на строительство" Россия переместилась на 26-е место с 48-го

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Электронный сервис по выдаче разрешений на строительство помог укрепить позиции российского девелопмента в ежегодном рейтинге Doing Business. Такое мнение в четверг высказал ТАСС руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский.

В четверг группа Всемирного банка опубликовала рейтинг Doing Business-2020, где Россия заняла 28-е место, поднявшись с 31-го места, которое занимала ранее. По критерию "выдача разрешений на строительство" Россия переместилась на 26-е место с 48-го.

"Проблему административных барьеров снимают цифровые сервисы. Мы больше не подаемся на получение разрешений на строительство в бумажном формате. Теперь это можно сделать в электронном виде. На все рассмотрения - 12 дней, а не 90 и 180 дней, как когда-то", - сказал Котровский.

Он добавил, что законодательницей "цифровой моды" остается Москва. По его словам, большинство всех инноваций происходит здесь.

Федеральный закон, направленный на защиту интересов участников долевого строительства, вступил в силу 28 июня 2019 года. В соответствии с поправками, внесенными в Градостроительный кодекс РФ, стали возможными прием от застройщиков заявлений о выдаче разрешений на строительство, информирование и выдача разрешений на осуществление долевого жилищного строительства через единую информационную систему жилищного строительства.

Теги
Россия
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