Росреестр продолжит сокращать сроки регистрации недвижимости за счет электронных сервисов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Росреестр планирует продолжить сокращение сроков государственной регистрации недвижимости за счет развития сервисов оказания госуслуг в электронном виде, говорится в комментарии главы ведомства Виктории Абрамченко по итогам публикации рейтинга Всемирного банка Doing Business-2020.

В рейтинге, который группа Всемирного банка публикует ежегодно, Россия заняла 28-е место, улучшив свое положение на три позиции. В сообщении Росреестра отмечается, что по направлению "Регистрация собственности" Россия осталась на 12-м месте по сравнению с прошлогодним рейтингом, в этом сегменте у страны одни из наиболее высоких показателей.

"Сегодня порядка 65% всех услуг ведомства оказывается в цифровом формате, в электронном виде предоставляется более 95% сведений из ЕГРН. Росреестр обладает значительным потенциалом для дальнейшего упрощения процедур регистрации прав и кадастрового учета, который, безусловно, позитивно скажется на сроках предоставления услуг для заявителей", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.

Глава Росреестра отметила, что сокращению сроков регистрации может способствовать переход на типовые электронные договоры по сделкам с недвижимостью, а также разрешение регистрировать права сразу после ввода объекта в эксплуатацию. Отмечается, что Минэкономразвития уже подготовило соответствующие поправки в Градостроительный кодекс.

При составлении рейтинга Doing Business эксперты Всемирного банка оценивали процедуру регистрации прав в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). По закону, права на недвижимость регистрируются в течение семи рабочих дней, при подаче документов через МФЦ - максимум за девять дней. В Москве и Санкт-Петербурге права по электронным заявлениям регистрируются за пять дней.