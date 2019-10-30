Глава Минстроя призвал регламентировать передачу квартир дольщикам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев высказался за то, чтобы регламентировать передачу квартир в новостройках от застройщиков дольщикам. Такое мнение в среду он высказал на выездном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Екатеринбурге.

По словам министра, дольщики приходят на получении квартир не одни, а с адвокатами, которые указывают на недоделки, в результате застройщики вкладывают в проекты "чуть ли не столько же, сколько уже вложили". Эксперты называют это явление "потребительским терроризмом".

"Должна быть "золотая середина". Эти процедуры должны присутствовать, но при этом носить жесткий, понятный для всех регламент. В противном случае мы просто не то что минимизируем, а убиваем инвестиционную составляющую строительного бизнеса", - сказал министр.

По словам Якушева, за каждый день просрочки застройщик должен платить неустойку. "А время - деньги", - напомнил он.

9 октября вице-премьер Виталий Мутко назвал причиной обострившейся проблемы судебных разбирательств между дольщиками и застройщиками жилья отсутствие четких критериев качества построенных квартир. Он отметил, что застройщики жалуются на то, что появились профессиональные юридические компании, которые отсуживают у них непропорционально большие неустойки по договорам долевого участия.

Ранее в этот же день издание РБК опубликовало статью о том, что застройщики пожаловались Мутко на "потребительский терроризм" со стороны дольщиков. Представители стройкомпаний указали на рост числа исков от юристов, выкупающих права требования у граждан. В 2018 году арбитражные суды обязали застройщиков выплатить 3,6 млрд рублей по 2,7 тыс. исков, в 2019 году суды удовлетворили 1 тыс. исков на 2,9 млрд рублей. Издание уточняет, что "потребительский терроризм", по мнению застройщиков, выражается в установке неразумных сроков устранения дефектов, подаче исков в суд, а не прямое направление претензий застройщику, требование компенсаций по истечении гарантийного срока, переуступка прав требования взыскания неустойки. Застройщики предложили ввести механизм обязательной подачи досудебной претензии, определить требования к экспертам, которые оценивают характер дефектов, а также ввести запрет переуступки прав требований дольщиков юридическим лицам.