Минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке может составить от 1% на льготный период

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сбербанк запустил инструмент для застройщиков и покупателей квартир, который позволяет застройщику перераспределить часть скидки по своему кредиту в пользу покупателя - физического лица, оформляющего ипотеку. Благодаря такому механизму минимальная процентная ставка по ипотеке в Сбербанке может составить 1%. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"Комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир позволяет застройщику часть скидки по своему кредиту перераспределить в пользу покупателя - физического лица, берущего ипотеку. Данный инструмент позволит застройщикам за счет более низкой ставки по ипотеке стимулировать продажи, а у покупателя квартиры появляется возможность выбора одного из двух вариантов установления процентной ставки", - указано в сообщении банка.

В частности, у покупателя квартиры появляется возможность выбора одного из двух вариантов установления процентной ставки - на весь срок кредита или только на стадию строительства.

Так, в первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита. Во втором варианте дисконт составит до 4% годовых от текущих ставок, но скидка перестанет действовать после ввода объекта в эксплуатацию и ставка вернется к стандартному уровню.

Например, для зарплатных клиентов банка при первоначальном взносе 20% и выше ставка снизится с 9,3% до 5,3%, а после окончания льготного периода ставка вернется к уровню 9,3%. По госпрограмме для семей с детьми ставка с дисконтом на период строительства объекта - 1%, а после ввода объекта в эксплуатацию - 5% в соответствии с текущими условиями программы.

Ранее зампред правления Сбербанка Анатолий Попов анонсировал запуск данного инструмента.

Он отмечал, что предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу. При этом застройщик будет решать, на какие квартиры оформлять пониженную ставку по ипотеке, указывал зампред правления Сбербанка.