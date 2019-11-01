Банк России сообщил, что у более половины ипотечных заемщиков нет других кредитов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Около половины ипотечных заемщиков предпочитают не иметь задолженности по другим кредитным продуктам, при этом около 30% россиян с ипотекой берут необеспеченный кредит в течение трех следующих лет. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Более половины ипотечных заемщиков предпочитают не иметь задолженности по другим кредитным продуктам. Это является одной из причин высокого кредитного качества ипотечного кредитного портфеля банковского сектора. Однако доля таких заемщиков постепенно сокращается - с 61% в 2015 году до 54% на 1 сентября 2019 году (56% на 1 января 2019 года)", - отмечается в документе.

При этом после получения ипотечного кредита 30% заемщиков в течение трех лет берут необеспеченный потребительский кредит, из них две трети предпочитают оформлять заем в другом банке. В ЦБ предполагают, что население берет такие кредиты для оплаты ремонта квартиры.