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Эксперт: пересмотр Градостроительного кодекса должен исключить противоречащие нормы

Заместитель гендиректора по правовым вопросам девелопера ГК МИЦ Андрей Соловых считает, что кодекс должен содержать исчерпывающие перечни документов, которые не могут меняться подзаконными актами

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Новая версия Градостроительного кодекса, о возможном пересмотре которого сообщили в Минстрое РФ, должна содержать понятные нормы, которые не противоречат друг другу. Такое мнение ТАСС высказал заместитель гендиректора по правовым вопросам девелопера ГК МИЦ Андрей Соловых.

"Мы бы хотели, чтобы в новой версии Градостроительного кодекса были устранены противоречия в нормах, статьи стали более четкими и понятными, а также согласованными. Кроме того, Градостроительный кодекс должен содержать исчерпывающие перечни документов, которые не могут меняться подзаконными актами", - сказал Соловых.

В свою очередь руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский в разговоре с ТАСС отметил, что действующий кодекс меняется очень часто, что негативно сказывается на участниках рынка. "Подобные изменения требуют определенного времени привыкания, получения какого-то опыта. Как правило, все новеллы не проходят безболезненно, какие-то шипы выявляются именно в процессе применения. А это в конечном итоге вредит самому проекту", - сказал Котровский.

Он добавил, что пересмотр Градостроительного кодекса должен сопровождаться широким обсуждением с профессиональным сообществом и представителями властей разного уровня. "Попытка переписать все заново - это хорошо, но [главное] - каким образом будет вовлечено сообщество, эксперты и муниципальные чиновники. От этого зависит, насколько новый документ будет полезным для участников рынка", - подчеркнул эксперт.

Ранее в среду о возможности пересмотра документа сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков. Он отметил, что Градостроительный кодекс за время его существования неоднократно редактировался, в итоге в документе содержится масса норм, регулирующих частные вопросы, при этом концептуальные моменты теряются. По его словам, пока переработка кодекса - это только идея, однако, если она будет реализована, речь будет идти фактически о создании новой версии Градостроительного кодекса, более короткой и понятной.

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