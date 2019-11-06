Эксперт: пересмотр Градостроительного кодекса должен исключить противоречащие нормы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Новая версия Градостроительного кодекса, о возможном пересмотре которого сообщили в Минстрое РФ, должна содержать понятные нормы, которые не противоречат друг другу. Такое мнение ТАСС высказал заместитель гендиректора по правовым вопросам девелопера ГК МИЦ Андрей Соловых.

"Мы бы хотели, чтобы в новой версии Градостроительного кодекса были устранены противоречия в нормах, статьи стали более четкими и понятными, а также согласованными. Кроме того, Градостроительный кодекс должен содержать исчерпывающие перечни документов, которые не могут меняться подзаконными актами", - сказал Соловых.

В свою очередь руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский в разговоре с ТАСС отметил, что действующий кодекс меняется очень часто, что негативно сказывается на участниках рынка. "Подобные изменения требуют определенного времени привыкания, получения какого-то опыта. Как правило, все новеллы не проходят безболезненно, какие-то шипы выявляются именно в процессе применения. А это в конечном итоге вредит самому проекту", - сказал Котровский.

Он добавил, что пересмотр Градостроительного кодекса должен сопровождаться широким обсуждением с профессиональным сообществом и представителями властей разного уровня. "Попытка переписать все заново - это хорошо, но [главное] - каким образом будет вовлечено сообщество, эксперты и муниципальные чиновники. От этого зависит, насколько новый документ будет полезным для участников рынка", - подчеркнул эксперт.

Ранее в среду о возможности пересмотра документа сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков. Он отметил, что Градостроительный кодекс за время его существования неоднократно редактировался, в итоге в документе содержится масса норм, регулирующих частные вопросы, при этом концептуальные моменты теряются. По его словам, пока переработка кодекса - это только идея, однако, если она будет реализована, речь будет идти фактически о создании новой версии Градостроительного кодекса, более короткой и понятной.