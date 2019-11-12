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Опрос: более 15% россиян накопили на первый ипотечный взнос с помощью родителей

Согласно результатам опроса портала "Авито Недвижимость", еще 9% решили взять другой кредит для того, чтобы оплатить первоначальный взнос
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Половина жилья в России покупается в ипотеку, при этом порядка 16% граждан требуется помощь родителей, для того чтобы накопить на первоначальный взнос. Об этом говорится в сообщении портала "Авито Недвижимость" по итогам проведенного всероссийского опроса.

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"Среди источников средств на первый взнос опрошенные чаще всего указывали "свои деньги" (41%). Однако второе и третье места по популярности также занимают средства, вырученные от продажи другой недвижимости (26%), и помощь родителей (16%)", - говорится в сообщении.

Еще 9% решили взять другой кредит для того, чтобы оплатить первоначальный взнос, 8% указали, что внесли средства вместе с партнером, 3% ответили, что продали ценное имущество, еще 2% помогли деньгами друзья, говорится в сообщении.

При этом 47% опрошенных указали, что им не пришлось копить на первоначальный взнос по ипотеке, менее трех лет необходимую сумму собирали 24% россиян. В течение трех-пяти лет копить на первый взнос пришлось 15% респондентов. Доля тех, кому потребовалось откладывать на ипотеку от шести до восьми лет, составила 5%. Более восьми лет на сбор средств для первоначального взноса потратили 3% россиян. Еще 6% указали, что оформили кредит без первоначального взноса.

В сообщении также отмечается, что чаще всего жилищный кредит в России оформляют на 11-15 лет - так поступили 30% опрошенных. Второй по популярности вариант - 5-10 лет, на такой срок кредит взяли 26% респондентов. Еще 18% заявили, что оформили ипотеку на 16-20 лет, 10% - на 21-25 лет. До пяти лет намерены выплачивать жилищный кредит 9% респондентов, еще 6% собираются платить более 25 лет, в то же время около 2% участников опроса не помнят, сколько им осталось обслуживать ипотеку.

Опрос проводился среди россиян в возрасте от 18 лет, которые приобрели жилье в течение последних пяти лет. В исследовании принимали участие жители как крупных городов, так и малых. Всего аналитики опросили 2 тыс. человек.

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