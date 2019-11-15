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В Думе хотят убрать лазейки в законе, позволяющие размещать постояльцев в жилых домах

Законопроект предлагает внести изменение в определение понятия "средство размещения", указав на возможность временного размещения постояльцев только в нежилом фонде

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов, представляющих все фракции, во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым в пятницу внесла законопроект, призванный не допустить использования жилых помещений для временного размещения и пребывания там постояльцев. Текст опубликован в думской электронной базе.

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В феврале 2018 года в силу вступили поправки в закон об основах туристической деятельности и Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, предусматривают классификацию объектов индустрии, но при этом никак не касаются квартир, сдаваемых в аренду по договору. В законе были прописаны такие понятия, как "гостиница", "гостиничные услуги", а также "средство размещения".

Под последним подразумеваются объекты как жилого, так и нежилого фонда. В пояснительных материалах авторы отмечают, что такая норма "позволяет ввести в правовое поле бизнес по предоставлению услуг размещения в жилых помещениях, что противоречит действующему жилищному законодательству". Согласно действующим правилам, любые гостиничные услуги или услугу по размещению могут оказываться только в помещениях, не входящих в жилой фонд.

"Законопроектом предлагается внести изменение в определение понятия "средство размещения", указав на возможность их размещения только в нежилом фонде, тем самым привести определение в соответствие с действующими нормами жилищного и гражданского законодательства", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, депутаты предлагают в законе о туристической деятельности уточнить, что общежития не могут считаться "средством размещения", так как согласно Жилищному кодексу относятся к жилым помещениям специализированного жилищного фонда.

Теги
РоссияТолстой, Петр Олегович
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