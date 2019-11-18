Минстрой может закончить проект по прохождению госэкспертизы в формате BIM до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Минстрой России планирует до конца 2019 года завершить пилотный проект по прохождению государственной экспертизы в формате информационной (BIM, Building Information Modeling) модели, сообщил в понедельник министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на пленарном заседании форума "Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития".

Идея проекта - взять уже прошедший экспертизу строящийся объект и провести его экспертизу повторно в формате информационной модели.

"Мы взяли конкретный проект, это школа в Екатеринбурге. Сегодня мы проектируем ее в технологии BIM. И отрабатываем с нашей Главгосэкспертизой, чтобы это все переложить на язык нормативных документов", - сказал Якушев. Он добавил, что работу планируется закончить до конца 2019 года.

Как пояснили в Минстрое, пилотный проект по прохождению государственной экспертизы в формате BIM инициирован подведомственным учреждением министерства - ФАУ "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФЦС). Он реализуется с использованием российского программного обеспечения.

Кроме того, Якушев отметил, что ведомство работает над подзаконными актами, связанными с внедрением BIM-технологий. По его словам, эту работу планируется закончить в I квартале 2020 года.

BIM - информационное моделирование здания, в его основе проектирование стройобъекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика.