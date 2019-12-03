Влияние индекса горсреды на размер господдержки на благоустройство отложили на год

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Индекс качества городской среды при определении субсидий на благоустройство дворов и общественных территорий в субъектах РФ в 2020 году учитываться не будет. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В пункте 15 цифры "2020" заменить цифрами "2021", - говорится в постановлении.

Размер субсидии в 2020 году и в последующие годы должен был определяться по формуле, ежегодно формируемой "по результатам определения индекса качества городской среды на территории субъекта РФ в соответствии с методикой определения такого индекса, утверждаемой правительством РФ".

1 ноября министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, представляя в ТАСС первые итоги исследования качества городской среды в РФ, сообщал, что в 2018 году доля городов с благоприятной городской средой в стране составила 23%. Он отмечал, что среднее значение индекса по России - 163 балла (максимум 360 баллов).

Правительство опубликовало перечень индикаторов оценки индекса качества городской среды 25 марта 2019 года. Список показателей индекса состоит из 36 позиций, которые включают благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан. Индекс будет рассчитываться ежегодно. Его показатели должны влиять на размер субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Методика расчета индекса качества городской среды была разработана и утверждена Минстроем России совместно с коллегами из ДОМ.РФ и КБ "Стрелка".