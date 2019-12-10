Сбербанк не видит ухудшения ситуации на ипотечном рынке

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сбербанк не видит ухудшения ситуации на российском ипотечном рынке. Как заявил журналистам глава банка Герман Греф, сейчас в России "золотое время" для ипотеки.

"Мы не видим закредитованности, не видим никаких признаков ухудшения на этом рынке. Спрос растет, и мы видим, что емкость этого рынка велика. Мне кажется, что сейчас наступает "золотое время" для ипотеки, ставки падают, инфляция падает. Это большое благо для людей, возможность приобрести квартиру", - сказал Греф, отвечая на соответствующий вопрос.