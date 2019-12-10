{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк не видит ухудшения ситуации на ипотечном рынке

Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сбербанк не видит ухудшения ситуации на российском ипотечном рынке. Как заявил журналистам глава банка Герман Греф, сейчас в России "золотое время" для ипотеки.

"Мы не видим закредитованности, не видим никаких признаков ухудшения на этом рынке. Спрос растет, и мы видим, что емкость этого рынка велика. Мне кажется, что сейчас наступает "золотое время" для ипотеки, ставки падают, инфляция падает. Это большое благо для людей, возможность приобрести квартиру", - сказал Греф, отвечая на соответствующий вопрос.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
Реклама на ТАСС
Ульяновский губернатор уволил министра строительства за срыв срока сдачи домов
Свое решение Сергей Морозов объяснил тем, что каждый чиновник должен отвечать за невыполнение обещаний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС