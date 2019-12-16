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Эксперт: соципотека для переселения из аварийного жилья в РФ может быть невыгодна жильцам

В Госдуме указали на побочный эффект поправки в правительственный законопроект

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Инициатива депутата Госдумы, которая позволит переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых, может иметь побочный эффект. Такое мнение высказал в понедельник ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Склянчук.

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В понедельник газета "Известия" писала, что член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков обратился к вице-премьеру РФ Виталию Мутко с предложением внести поправку в правительственный законопроект о новых механизмах расселения аварийного жилья. Согласно инициативе, расселение аварийного фонда за счет ипотеки поможет быстрее вселяться в новое жилье, минуя маневренный фонд.

"Опыт расселения аварийных домов за счет ипотеки уже реализован в Татарстане, однако у него есть побочный эффект - низкая выкупная цена за изымаемое жилое помещение. Убивая двух зайцев сразу - переселяясь и немного доплачивая по соципотеке, получив большие квадратные метры, люди вгоняют себя в долги и недополучают нормальную выкупную цену", - сказал Склянчук.

14 ноября законопроект был принят в первом чтении. Согласно системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), срок для поправок ко второму чтению истек 13 декабря, на это давалось 30 дней. Поправки на второе чтение планируется опубликовать 17 декабря.

О законопроекте

В законопроекте прописаны критерии признания домов аварийными, механизмы возмещения за изымаемые квартиры в аварийных домах, права регионов устанавливать дополнительные механизмы обеспечения жильем переселенцев. В частности, уточняется, что региональные власти получают право определять основания, порядок и критерии признания многоквартирного дома аварийным или же его отнесения к тем зданиям, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, то есть к ветхому или предаварийному жилью.

Помимо этого, законопроект предоставляет возможность создавать в составе региональной программы капитального ремонта отдельной подпрограммы для многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%. Подпрограмма принимается сроком на три года с ежегодной актуализацией.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияЮрков, Дмитрий ВасильевичТатарстан
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