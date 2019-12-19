{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минстрой прогнозирует объем ввода жилья по итогам 2019 года на уровне 77 млн кв. м

Глава ведомства Владимир Якушев отметил, что это на 11 млн кв. м меньше планового показателя, указанного в паспорте нацпроекта "Жилье и городская среда"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России прогнозирует, что объем ввода жилья по итогам 2019 года составит 77 млн кв. м, что на 11 млн кв. м меньше планового показателя, указанного в паспорте нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом в четверг заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на коллегии Минстроя по теме нацпроекта.

На эту тему
Свой дом. Что нужно заранее знать об ипотеке

"Из 23 показателей национального проекта есть риск недостижения показателя по вводу жилья (план - 88 млн кв. м, прогноз - 77 млн кв. м), показателя по среднему уровню процентной ставки по ипотечному кредиту (план - 8,9%, прогноз - 10,1%)", - сказал он.

По словам министра, прогноз по вводу многоквартирных домов также ниже запланированных показателей: вместо 54,8 млн кв. м Минстрой прогнозирует ввод 42 млн кв. м в 2019 году. "Есть также риски недостижения количества действующий договоров долевого участия по счетам эскроу. По плану - 34 тыс., по прогнозу - 20 тыс.", - сказал Якушев.

По данным Росстата, на 1 декабря 2019 года в России введено в эксплуатацию 63,5 млн кв. м, что на 9,1% выше показателя 2018 года. Из них в многоквартирных домах введено 31,1 млн кв. м, индивидуального жилья - 32,4 млн кв. м.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Национальный проект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года. Он состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Минстрой: объемы выдачи ипотеки в 2019 году будут ниже показателя нацпроекта
Ведомство также прогнозирует, что среднегодовая ипотечная ставка в 2019 году составит 10,1%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС