Минстрой прогнозирует объем ввода жилья по итогам 2019 года на уровне 77 млн кв. м

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России прогнозирует, что объем ввода жилья по итогам 2019 года составит 77 млн кв. м, что на 11 млн кв. м меньше планового показателя, указанного в паспорте нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом в четверг заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на коллегии Минстроя по теме нацпроекта.

"Из 23 показателей национального проекта есть риск недостижения показателя по вводу жилья (план - 88 млн кв. м, прогноз - 77 млн кв. м), показателя по среднему уровню процентной ставки по ипотечному кредиту (план - 8,9%, прогноз - 10,1%)", - сказал он.

По словам министра, прогноз по вводу многоквартирных домов также ниже запланированных показателей: вместо 54,8 млн кв. м Минстрой прогнозирует ввод 42 млн кв. м в 2019 году. "Есть также риски недостижения количества действующий договоров долевого участия по счетам эскроу. По плану - 34 тыс., по прогнозу - 20 тыс.", - сказал Якушев.

По данным Росстата, на 1 декабря 2019 года в России введено в эксплуатацию 63,5 млн кв. м, что на 9,1% выше показателя 2018 года. Из них в многоквартирных домах введено 31,1 млн кв. м, индивидуального жилья - 32,4 млн кв. м.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Национальный проект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года. Он состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.