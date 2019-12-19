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Ипотеку могут взять около 46% российских семей

Генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник сообщил, что средний доход семьи, которая выплачивает ипотеку, составляет 70-80 тыс. рублей в месяц, а средний платеж - 21-22 тыс.

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сегодня около 46% российских семей имеют возможность взять ипотечный кредит в банке и выплачивать его. Об этом сказал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник на коллегии Минстроя по теме нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Сегодня по тем данным, которые мы имеем, взять ипотечный кредит и выплачивать его <...> могут порядка 46% семей. К 2024 году доля семей должна превысить 50% и стремиться к 60%", - сказал Плутник.

По его словам, средний доход семьи, которая выплачивает ипотечный кредит, составляет 70-80 тыс. рублей в месяц, средняя стоимость купленной квартиры - 2,9 млн рублей, а средний платеж по ипотеке - 21-22 тыс. в месяц. "Мы посмотрели, что с 2000 года более 9 млн семей приобрели жилье с ипотекой, из них в 2017-2019 года - более 3,5 млн семей. При этом, у более 70% ипотечных заемщиков есть дети, а у 40% - два и более ребенка", - отметил Плутник.

По данным ДОМ.РФ, из 5 млн семей, которые в 2024 году будут ежегодно улучшать жилищные условия, брать ипотеку на эти цели будет 2,3 млн семей.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривают.

Теги
РоссияПлутник, Александр Альбертович
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