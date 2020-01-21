Мутко назвал Хуснуллина одним из сильнейших профессионалов в области строительства

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бывший вице-премьер РФ Виталий Мутко, который курировал в кабмине Дмитрия Медведева строительство и региональное развитие, считает, что назначенный на пост заместителя председателя правительства РФ Марат Хуснуллин является одним из сильнейших профессионалов в России в области строительства. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

21 января президент РФ Владимир Путин назначил вице-премьером Хуснуллина, который занимал пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

"Конечно, за Хуснуллина я очень рад, потому что я знаю Хуснуллина еще с того [времени], когда мы строили объекты универсиады, профессиональнейший человек. Думаю, один из сильнейших в России профессионалов в области строительства. Да и не только строительства, развития. Я думаю, что он огромный вклад внесет, ему тоже удачи", - сказал он.

Опыт Хуснуллина

Хуснуллин окончил Казанский финансово-экономический институт. В 1995-1997 годы занимал должность гендиректора ООО "Интерпластсервис", в 1997-2000 годы был гендиректором ООО "Строительная торгово-промышленная фирма "Ак Барс" в Казани. С мая 2001 года занимал поста министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. С этой должности был приглашен в Москву: 18 ноября 2010 года назначен руководителем департамента городского строительства города Москвы, со 2 декабря 2010 года стал заместителем мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.

За время управления Хуснуллиным стройкомплексом Москвы в городе на 50% выросла протяженность метро (построена 81 станция метро и МЦК), запущен совместно с властями Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтрансом РФ и Московским метрополитеном проект МЦД (сквозных метроэлектричек), ежегодно строится по 100 км дорог, полностью обновлен спорткомплекс "Лужники", возведен уникальный парк "Зарядье", который предложил построить президент России Владимир Путин на месте морально устаревшей и снесенной гостиницы "Россия" в центре Москвы рядом с Кремлем. Также начат проект реновации ветхих пятиэтажек, а по темпам строительства зданий в целом Москва поднялась на 4-е место среди мегаполисов, обогнав Нью-Йорк: 2019 год стал рекордным для Москвы по вводу недвижимости (более 11 млн кв. м, в том числе 4,96 млн кв. м жилья).

Хуснуллин с осени 2019 года зарегистрировался как глава стройкомплекса в ряде социальных сетей и активно ведет диалог с их пользователями, прямо отвечая на многие острые вопросы.