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Степашин заявил, что Фонду ЖКХ могут передать контроль за качеством капремонта жилых домов

Ранее в Фонде содействия реформированию ЖКХ сообщили, что темпы проведения капитального ремонта многоквартирных домов во многих регионах не соответствуют долгосрочным программам и ожиданиям жильцов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Фонду содействия реформированию ЖКХ могут передать функцию ведения контроля за качеством выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов напрямую, сообщил ТАСС в пятницу председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Сегодня контроль за ходом выполнения капитального ремонта ведется регионами РФ, фонд осуществляет мониторинг выполненных работ, уточнили агентству в пресс-службе организации.

"Пока мы осуществляем мониторинг, но новый вице-премьер Марат Хуснуллин (курирует строительство и региональное развитие - прим. ТАСС) является сторонником передачи фонду функции ведения контроля за качеством выполнения работ по капитальному ремонту. Считаю, это очень правильно, так как больше всего нареканий граждан касается именно качества жилищного капитального ремонта", - отметил Степашин.

Как ранее сообщили агентству в пресс-службе фонда, темпы проведения капитального ремонта многоквартирных домов во многих регионах не соответствуют долгосрочным программам и ожиданиям жильцов. В пресс-службе подчеркнули, что особо остро стоит вопрос относительно домов, находящихся "в ограниченно работоспособном состоянии", но не признанных аварийными и подлежащими сносу, капитальный ремонт в которых является экономически неоправданным.

Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году. В программы включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 63% населения страны.

Теги
РоссияСтепашин, Сергей Вадимович
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