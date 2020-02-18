"ПИК" планирует начать два пилотных проекта на Сахалине в 2020 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "ПИК" планирует реализовать два пилотных проекта по модульной технологии, позволяющей ускорить процессы строительства, в Южно-Сахалинске и Охе на Дальнем Востоке в 2020 году. Об этом ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе девелопера.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщила ТАСС, что "ПИК" планирует запустить на Сахалине производство модульных домокомплектов [конструктивных блоков, собирающихся на стройплощадке] мощностью до 300 тыс. кв. м в год. Завод будет выпускать продукцию для строительства жилья на Сахалине, Камчатке, в Приморском и Хабаровском краях, опорных точках Северного морского пути.

"В 2020 году "ПИК" начнет два пилотных проекта по модульной технологии в Южно-Сахалинске и Охе", - рассказали в пресс-службе группы компаний, не уточнив дальнейших планов по строительству жилья на Дальнем Востоке.

Как рассказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко, модульная система - не панельное домостроение, а следующий этап индустриализации отрасли. По его словам, на заводе создаются блоки с инженерными системами, иногда - с отделкой, далее, уже на площадке, "конструктивные предзаготовки" собираются по принципу лего. Он уточнил, что при использовании технологии срок возведения здания может сократиться вдвое.

В начале февраля замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на конференции "Девелопмент новой волны 2020: классика или авангард?" сообщал журналистам, что для снижения роста цен на Дальнем Востоке необходимо кратно увеличить предложение жилья. Кроме того, по его словам, сдерживающей мерой может стать снятие барьеров для получения разрешений на строительство.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Решением правительства России ГК "ПИК" включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время он возводит 7,02 млн кв. м.