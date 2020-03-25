ОП предлагает признать ИЖС приоритетным направлением развития жилищной сферы в России

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ предлагает признать индивидуальное жилищное строительство приоритетным направлением развития жилищной сферы в России. Об этом говорится в специальном докладе организации "Право на жилье есть у каждого", который был представлен в среду на пресс-конференции в ТАСС.

"Признание ИЖС как приоритетного направления развития жилищной сферы в Российской Федерации с внесением изменений в "Стратегию развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 года" и в проект "Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года", - говорится в докладе.

Кроме того, для развития ИЖС в России в организации предлагают выделять средства из федерального бюджета для софинансирования лучших региональных и муниципальных программ по индивидуальному жилищному строительству, а также создавать центры компетенций, которые будут помогать индивидуальным застройщикам в правовых и других вопросах, касательно ИЖС. В Общественной палате считают, что по госпрограммам улучшения жилищных условий, включая предоставление жилья детям-сиротам, переселение из аварийного жилья, субсидии для покупки жилья военнослужащим, педагогам и медработникам, в приоритет нужно также ставить приобретение индивидуальных жилых домов.

"Индивидуальное жилищное строительство следует рассматривать как инструмент обеспечения экономического роста и оздоровления регионов Северного Кавказа, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а также пригородов городов, моногородов, малых городов и сельских территорий", - отмечается в докладе.

В Общественной плате считают, что увеличить доступность для граждан земельных участков под ИЖС поможет суперсервис "Свой Дом" на платформе федерального портала госуслуг. Через этот сервис россияне смогут узнать информацию обо всех земельных участках под ИЖС, которые можно получить безвозмездно или за плату у федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также информацию о предстоящих торгах. Ранее ТАСС сообщал, что Минстрой России и Минкомсвязи запустят сервис "Строительство индивидуального жилого или садового дома" в 2020 году.

Также организация предлагает мониторить лучшие практики внедрения ИЖС в регионах России и современные проектные решения, включая себестоимость строительства индивидуальных жилых домов разных типов.