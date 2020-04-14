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Минстрой предложил включить ЖКХ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса

Глава министерства отметил, что на управляющие компании легла большая нагрузка, связанная с увеличением частоты уборки, дезинфекции помещений и разъяснениями о расчетах за жилищно-коммунальные услуги

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минстрой России направил в правительство ряд обращений по поддержке предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в том числе предложение о включении ЖКХ в список пострадавших от коронавируса отраслей, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

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"Среди прочего мы обратились с просьбой о включении жилищно-коммунального хозяйства в перечень отраслей, наиболее сильно пострадавших от новой коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя Владимира Якушева.

Он отметил, что на управляющие компании легла большая нагрузка, связанная с увеличением частоты уборки, дезинфекции помещений и разъяснениями о расчетах за жилищно-коммунальные услуги. "Нельзя забывать и про наступающий сезон подготовки уже к следующему отопительному периоду 2020-2021 годов. Все запланированные мероприятия по подготовке внутридомовой инфраструктуры к зиме должны быть выполнены в установленные сроки", - подчеркнул министр.

Ранее Минстрой запросил у организаций ЖКХ оценку дефицита средств из-за риска неплатежей граждан за коммунальные услуги в апреле и мае 2020 года. В Минстрое напомнили, что ведомство вместе с Минэкономразвития работает над списком системообразующих предприятий в сферах водо- и теплоснабжения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале апреля подписал постановление, согласно которому в качестве меры поддержки населения из-за распространения коронавируса штрафы за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не будут начисляться до конца года. Как подчеркивали в пресс-службе Минстроя России, принятые меры направлены в первую очередь на защиту тех, кто испытывает проблемы с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, при этом обязанность своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохраняется.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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