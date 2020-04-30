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В России выдали более 10 млн жилищных кредитов за 20 лет существования ипотечного рынка

Ипотека позволила улучшить жилищные условия свыше 15% российских семей, сообщает ДОМ.РФ со ссылкой на данные Банка России

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 10 млн жилищных займов было выдано за всю историю ипотечного рынка в России. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ со ссылкой на данные Банка России.

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"За 20 лет существования ипотечного рынка в России было выдано более 10 млн ипотечных кредитов. Таким образом, ипотека позволила улучшить жилищные условия свыше 15% российских семей. За счет ипотечного кредитования было приобретено более 540 млн кв. м жилья - это превышает объем жилищного фонда таких крупных городов, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Самара и Краснодар вместе взятых", - говорится в сообщении ДОМ.РФ.

По данным ЦБ, в марте 2020 года выдано более 122 тыс. ипотек, что на 20% больше, чем в 2019 году. При этом в апреле ДОМ.РФ ожидает снижение объемов ипотечного кредитования на фоне нестабильной экономической ситуации и распространения коронавируса. Однако уже сейчас в компании видят первые признаки восстановления спроса на ипотеку, в первую очередь, из-за программы субсидирования ипотечной ставки до 6,5%. Также на рынок окажут влияние госпрограммы "семейной ипотеки" под 6% и "дальневосточной ипотеки" под 2%.

"Несмотря на произошедшее снижение выдачи в апреле, 2020 год пройдет для ипотечного рынка относительно спокойно. Население будет реализовывать отложенный спрос, и, по оценкам ДОМ.РФ, за год будет выдано около 1 млн кредитов на общую сумму 2,5 трлн рублей", - добавили в компании.

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