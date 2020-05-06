Минстрой: банки выдали ипотечных кредитов под 6,5% на общую сумму 6 млрд руб.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российские банки на 1 мая выдали около 2 тыс. ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых на общую сумму 6 млрд рублей, заявил и.о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании под руководством Владимира Путина по вопросам борьбы с коронавирусом.

"За первые две недели поступило уже порядка 20 тыс. заявок, рассмотрено 14 тыс., одобрено 11 тыс., уже выдано около 2 тыс. кредитов на сумму порядка 6 млрд рублей. Оператором программы является ДОМ РФ", - сказал Стасишин.

Он добавил, что общий объем поддержки первичного рынка жилья составляет порядка 13,3 млн кв. м, которые сейчас находятся на стадии строительства.

В конце апреля правительство запустило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Обратиться за такой ипотекой можно будет до 1 ноября. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 3 млн рублей - в других регионах. Минимальный первоначальный взнос - 20%, кредит оформляется на срок до 20 лет.